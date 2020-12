Vitalizi: Radicali a Casellati, 'sani abominio su Del Turco'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Il segretario e il tesoriere del Partito Radicale, Maurizio Turco e Irene Testa, si appellano alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati, confidando nel suo alto senso del Diritto e nell’alta carica che ricopre per sottolineare la questione riguardante il caso di Ottaviano Del Turco e per chiedere un suo intervento in merito.

E non per una questione di pietas ma per una questione di diritto". Si legge in una nota.

Gli esponenti del Partito Radicale proseguono: “Mentre lei rappresentava il Parlamento al CSM, il Senato è intervenuto con una delibera del Consiglio di Presidenza in maniera retroattiva sul vitalizio degli ex parlamentari condannati. Noi riteniamo che se lei fosse rimasta in Senato nella scorsa legislatura non avrebbe fatto mancare la sua decisa opposizione a questo abominio giuridico.

Le chiediamo di imprimere una direttiva sull’interpretazione non retroattiva della delibera Grasso, affinché non si faccia del diritto carta straccia”.