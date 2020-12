Mediaset: gruppo, no comment su Vivendi e chiusura indagini

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Per ora è un "no comment" in attesa delle carte e degli atti ufficiali. Mediaset non intende commentare l'incriminazione dei vertici di Vivendi, in particolare dell'amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine e il principale azionista, Vincent Bolloré, legata alla conclusione delle indagini della Procura di Milano sul mancato acquisto di Mediaset Premium da parte del gruppo francese, che non aveva rispettato gli accordi presi.

Le ipotesi di reato per cui Bolloré e de Puyfontaine rischiano il processo a Milano sono manipolazione di mercato e ostacolo alle autorità di vigilanza.