Mediaset: pm, 'Vivendi non comunicò ad autorità ruolo Mediobanca'**

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Per Vivendi è ipotizzato il reato di ostacolo alla vigilanza, e in particolare a Consob, anche per aver omesso di comunicare di "essersi avvalsa di Mediobanca" come advisor nell'operazione che ha portato alla scalata di Mediaset. E' quanto scrivono i pubblici ministeri nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato ai vertici della compagnia francese, che l'Adnkronos ha potuto visionare.

(segue)