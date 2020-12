Recovery: Conte, 'non vuoti slogan elettorali ma precisa agenda politica'**

Roma, 12 dic (Adnkronos) – "Il 2021 sarà anche l’anno del Recovery Plan, delle progettualità decisive per il futuro del Paese, quindi rivoluzione green, innovazione, digitalizzazione, investimenti in ricerca e formazione. E poi ancora infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile, centralità della salute, attenzione all’inclusione e alla coesione territoriale".

Lo ha spiegato Giuseppe Conte nel suo intervento a 'Equologica'.

"Non si tratta di vuoti slogan elettorali ma di una precisa agenda politica, e la mia azione è sempre stata orientata all’impegno nella riduzione del divario delle diseguaglianze sociali, alla creazione di una rete solidale per l’inclusione di tutti. E mi permetto anche di sottolineare che centrale sarà anche nel G20 il tema l’ho già ripetuto più volte dell’empowerment femminile", ha sottolineato il premier.