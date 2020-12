Sinistra: Bonelli, 'fronte progressista superato dalla storia'

Roma, 12 dic (Adnkronos) – "Ho raccolto l’invito a partecipare al dibattito organizzato da Equologica ma il problema oggi per noi Verdi non è costruire un fronte progressista o costruire una forza rosso verde, ma al contrario e’ quello di lavorare, come accade in Europa, per costruire un’alleanza ecologista e civica che accolga tanti amministratori e sindaci e principalmente sia un punto di riferimento per tante cittadine e cittadini che necessariamente non devono essere di sinistra.” Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli intervenendo ai lavori di Equologica.

“Il Paese ha bisogno di una forza ecologista e civica centrale nella società che guidi la transizione ecologica, che si occupi di lotta a tutte le povertà e che sia collegata all’esperienza dei Verdi europei., ha concluso Angelo Bonelli.