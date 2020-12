Superenalotto, centrato un '5+1' da 670mila euro

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Nessun '6' al concorso Superenalotto di oggi. Centrato invece il '5+1' da 670.721,92 euro. Il fortunato ha realizzato la vincita giocando una schedina in un punto vendita di Carimate, in provincia di Como.

La combinazione vincente è: 11- 14 – 18 – 59 – 64 – 85. Numero Jolly: 1. SuperStar: 84.

Undici i '5' realizzati per una quota di 19.699 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 76,8 milioni di euro.