Cinema: il premio Oscar Wiseman apre la 10ma edizione di 'Venezia a Napoli' (2)

(Adnkronos) – L’evento sarà anticipato dai saluti del direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia Alberto Barbera, la direttrice artistica Antonella Di Nocera, il direttore generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania Rosanna Romano, il Console Generale di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers e i direttori degli istituti culturali di Napoli 'Goethe Institut Italien', Maria Carmen Morese, e 'Instituto Cervantes', Ferran Ferrando Melià.

Gli altri film disponibili dal 15 dicembre sono: 'Hayaletler' (Ghosts) di Azra Deniz Okyay, in anteprima dopo il successo a Venezia come Miglior Film alla Settimana della Critica, 'In Between Dying' di Hilal Baydarov e 'I am Greta' di Nathan Grossman. Tanti gli incontri in cartellone. Mercoledì 16 dicembre il regista azero Hilal Baydarov per “In Between Dying”, la regista turca Azra Deniz Okyay per “Hayaletler” e Nathan Grossman per “I Am Greta”.

Giovedì 17 ospite il regista afroamericano Merawi Gerima per il film “Residue”.

Venerdì 18 sarà la giornata sarà dedicata alla sezione veneziana “Giornate degli autori” con Li Dongmei per il film cinese in anteprima “Ma ma he qi tian de shi jian” (Mama), a seguire l’incontro con Philipp Yuryev, regista russo di “Kitoboy” (The whaler boy), vincitore del Premio Giornate degli autori e in chiusura, la regista Doriana Monaco racconterà il documentario “Agalma”.