Cinema: il premio Oscar Wiseman apre la 10ma edizione di 'Venezia a Napoli'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Il regista americano Frederick Wiseman, leggenda del cinema documentario mondiale, Premio Oscar e Leone d’oro alla carriera, aprirà lunedì 14 dicembre alle ore 12 la decima edizione di 'Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica diretta da Antonella Di Nocera con oltre 30 ospiti e più di 20 opere selezionate dall'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma fino al 20 dicembre su MYmovies (accredito unico Euro 9,90, ridotto per gli studenti universitari della Campania Euro 5,90), organizzata da Parallelo 41 Produzioni con il contributo di Mibact e Regione Campania.

Il novantenne cineasta statunitense dialogherà con Donatello Fumarola, autore di 'Fuori Orario', e Antonella Di Nocera, e presenterà il suo ultimo film, in visione a seguire, 'City Hall', un’opera di oltre quattro ore, girata a Boston, su istituzioni e democrazia. La manifestazione sarà inaugurata ufficialmente martedì 15 dicembre. Dopo la proiezione streaming dei film del giorno (dalle ore 12), a partire dalle ore 19 spazio agli ospiti con il 'Live delle 19', la sezione quotidiana di incontri in diretta con gli autori dei film in rassegna e aperta al pubblico che potrà fare domande in tempo reale ai protagonisti via facebook.

Il primo appuntamento sarà tutto al femminile con protagoniste l’attrice Jasmine Trinca, regista di 'Being my mom', e Alice Rohrwacher, di 'Omelia Contadina', che dialogheranno con la professoressa Anna Masecchia dell’Università Federico II di Napoli. A seguire l’autrice franco-tunisina Kamir Aïnouz parlerà del suo film 'Cigare au miel'.