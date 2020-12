Coronavirus: Lombardia, 714 pazienti in terapia intensiva, aumentano guariti

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Diminuisce in Lombardia il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ospedalieri a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi. E' l'andamento del contagio secondo il bollettino diffuso da Regione Lombardia sull'emergenza sanitaria.

In particolare sono 714 le persone ricoverate in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva risultano invece 5.159 (-130). I guariti/dimessi complessivi salgono a 333.503 (+908 nelle ultime 24 ore), di cui 5.224 dimessi e 328.279 guariti.