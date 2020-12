Covid Giappone, record di casi: oltre 3mila in 24 ore

Tokyo, 13 dic. (Adnkronos) – Il Giappone ha registrato il suo record di nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, 3.030 in 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tokyo sottolineando che solo 621 casi sono stati registrati a Tokyo.

Nella capitale non si erano mai avuti così tanti contagi in un solo giorno, ha precisato il ministero.

Ora in Giappone il bilancio dei contagiati è salito a 177.999, mentre sono 2.575 le persone che hanno perso la vita per complicanze, 28 nelle ultime 24 ore. Il ministero giapponese ha riferito che 23.990 sono i pazienti Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale, tra cui 578 versano in gravi condizioni.