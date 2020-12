Governo: Boschi, 'se si apre crisi non credo si vada a elezioni'

Roma, 13 dic (Adnkronos) – "Se si dovesse aprire la crisi non credo si andrà a elezioni. Abbiamo tutti l'interesse che si elegga un presidente della Repubblica non sovranista e poi, sinceramente, ci sarà il Parlamento che sarà protagonista e il presidente della Repubblica".

Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più.

"Non credo si vada a elezioni perché, al di là di Italia viva c'è il M5s. Hanno un problema per il secondo mandato e tanti non tornerebbero in Parlamento. Non ci sono le condizioni perchè si vada al voto", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera.