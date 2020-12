Governo: Sassoli, 'ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Io credo che ci siano tutti i modi per capire le ragioni ed aggiustare quello che deve essere aggiustato. Noi finiremo questo anno con 500mila morti in Europa, oltre 60mila in Italia, la profondità della crisi può davvero marginalizzare i Paesi che non si trovano preparati ad affrontarla.

I soldi saranno tanti, ma spenderli sarà un lavoro titanico perché 209 miliardi non li ha mai spesi nessuno". Così David Sassoli, presidente del Parlamento europeo risponde – ospite di 'Mezz'ora in più . alla domanda se un eventuale rimpasto di governo può essere visto come un problema in Europa.