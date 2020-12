Recovery: Boschi, 'Conte non può scegliere da solo, serve confronto nel merito'

Roma, 13 dic (Adnkronos) – Sul Recovery "non può scegliere da solo Conte, scegliamo insieme, anche con l'opposizione, in Parlamento". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più.

La task force "ha lasciato molti dubbi. Sostituire il governo con la task force ci è sembrato un modo per aggirare le istituzioni: tagliamo 300 parlamentari, non mettiamo 300 consulenti", ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera chiedendo un "confronto vero sul merito.

I ministri, tutti, non sapevano cosa c'era nel Recovery fund. E' evidente che c'è un problema, vorremo fosse coinvolto il Parlamento".