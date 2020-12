Ciclismo: il nuovo calendario delle Eroiche, già 600 iscritti a quella di Montalcino a maggio (2)

(Adnkronos) –

"Stiamo costruendo un calendario molto interessante che si fonda innanzitutto sui tre eventi toscani. Abbiamo appena deciso in quali date si svolgeranno Eroica Montalcino, Nova Eroica e L’Eroica: inizieremo con Eroica Montalcino, domenica 30 maggio. Il 17 luglio avrà luogo Nova Eroica, il 18 luglio Nova Eroica Family.

Infine L’Eroica si svolgerà la prima domenica di ottobre, come da tradizione. Ma stiamo lavorando per inserire altri importanti eventi nel calendario Eroica 2021: e la crescita e lo sviluppo dei progetti dei prossimi anni continueranno ad avere l'impronta di Andrea Meneghelli".

Ad aprire la stagione 2021, si diceva, sarà la Val d’Orcia. "Abbiamo pensato il 30 maggio perché è il periodo nel quale il territorio che ospita l’evento, bello durante tutto l’anno, diventa addirittura magnifico.

Il paesaggio sarà da cartolina e la temperatura ideale per pedalare. Speriamo di poter riproporre il festival che è un po’ la caratteristica di Eroica Montalcino. In passato, per la pandemia o il maltempo, siamo stati costretti a cancellare quasi ogni iniziativa. Abbiamo in mente un programma favoloso, adatto a tutti, che sicuramente farà divertire ciclisti e accompagnatori".

Poi due date per Nova Eroica, la gara aperta alle moderne bici da gravel ma sempre su strade in gran parte sullo sterrato secolare della Toscana.

"Nel 2021 proporremo grosse novità: sabato 17 luglio la pedalata con i tratti cronometrati mentre la domenica daremo spazio alle famiglie con Nova Eroica Family. In questo modo favoriremo la partecipazione sia di quelli che parteciperanno pensando un po’ anche alla classifica sia di quelli che verranno con la famiglia. E il sabato sera a Buonconvento sarà festa grande per tutti; una nuova formula che potrebbe essere riproposta per altri eventi".