Governo: Conte domani interviene all'assemblea Coldiretti

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Domani il premier Giuseppe Conte interverrà in videoconferenza all'assemblea Coldiretti, mentre alle 16 vedrà a Palazzo Chigi il Capo del governo della Repubblica tunisina, Hichem Mechichi.

Alle 18.30 il premier parteciperà in videoconferenza al convegno 'Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno', organizzato dall'associazione Merita.