Governo: Di Maio, 'parlare di poltrone surreale, con Conte discusso di temi'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Parlare di poltrone davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è surreale. Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto".

Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.