Imprese: da Intesa Sp 250mila euro finanziamento convertibile a Japal.it

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Japal.it, piattaforma italiana di 'ecommerce as a service' fulfillment per le medio-grandi imprese del largo consumo, apre il proprio capitale sociale. Intesa Sanpaolo ha deciso di sottoscrivere un finanziamento convertibile da 250mila euro per supportare il percorso di crescita della start-up italiana di commercio elettronico.

Il finanziamento convertibile rappresenta un altro tassello per la start-up milanese, che aveva già chiuso due round di investimento, il primo dei quali in equity crowdfunding, e il secondo nel 2019 con una raccolta di 160mila euro a una valutazione pre-money di 1,6 milioni.

La società, fondata nel 2018 da Paolo Broglia e Jacopo Moschini insieme a Jacopo Paoletti ha chiuso il 2019 con un aumento di fatturato del 380%.

“Siamo in un momento di grande crescita – commenta Broglia, fondatore e ceo Japal.it – e questa ulteriore iniezione di capitale ci darà le energie necessarie per accelerare ulteriormente il nostro processo di sviluppo. Intesa Sanpaolo ha riconosciuto il valore della nostra azienda e di questo siamo molto orgogliosi. La collaborazione con loro sarà sicuramente positiva e importante per il nostro percorso”.