Recovery: Crimi, ‘tutti ministeri debbono poter approfondire piano'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo anche parlato del Recovery Fund, abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i ministeri, tutti i ministri siano messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti che sono stati presentati e cercare di capire quale è la migliore configurazione di questo piano per il rilancio del paese".

Lo ha detto Vito Crimi dopo l'incontro tra la delegazione M5S e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.