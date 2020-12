Recovery: Gualtieri, 'presto presenteremo versione 'breve', piano sarà ambizioso'

Roma, 14 dic – (Adnkronos) – "La versione abbreviata del piano italiano per il Next Generation Eu sarà presentata presto, mentre quella lunga sarà sottoposta in tempo". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nel suo intervento al Rome Investment Forum 2020 organizzato da Febaf, precisando che la proposta italiana "sarà corposa, con 60 grandi progetti molto definiti".

"E' un lavoro immane – ha riconosciuto – ma saremo pronti con uno dei piani più ambiziosi" a livello europeo.