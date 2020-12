Coronavirus: Sgarbi, 'cashback per incentivare a uscire e poi accusano chi esce, governo di cogl…'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Promuovono il cashback incentivando la gente a uscire di casa per fare acquisti per poi accusare la gente di essere uscita di casa. Che governo di coglioni!". Ad affermarlo è Vittorio Sgarbi, che su Twitter interviene così sulle polemiche legate all'afflusso di persone nelle strade per lo shopping natalizio.