Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti' (2)

(Adnkronos) – "I cittadini, le imprese chiedono risposte – aggiunge il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro – abbiamo il dovere di darle. Bene confronto sulla gestione del Recovery Fund, bene il coinvolgimento di tutti" e un "sistema di monitoraggio e di controllo è necessario".

Quanto alle misure sul Natale e la nuova stretta in arrivo, "noi chiaro fin dal primo giorno, che occorre seguire il principio di precauzione, la salute prima di tutto". Qualcuno chiede a De Petris come voteranno domani, quando in Aula ci saranno le mozioni sugli spostamenti tra Comuni durante le festività, "vediamo, fatemi andare al Senato..", taglia corto.