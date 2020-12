Governo: Renzi, 'rimpasto? assurdo risolvere problema politico con scambio poltrone'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Nel caso in cui non ci troviamo d'accordo" con Conte "noi non ci facciamo comprare con due poltrone, anzi siamo disponibili a lasciare quella che abbiamo. Noi non siamo alla ricerca di uno sgabello". Lo dice Matteo Renzi al Tg5.

Quindi no al rimpasto? "E' un'assurdità pensare di risolvere un problema politico con uno scambio di poltrone".