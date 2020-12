Louvre: paga 80mila euro per vedere la Gioconda a un palmo di naso**

Parigi, 15 dic. – (Adnkronos) – Un amante dell'arte ha pagato 80mila euro pur di poter vedere una volta nella sua vita la "Gioconda" di Leonardo da Vinci a un palmo di naso senza il vetro blindato che la protegge; un altro ha versato 42mila euro per passeggiare sui tetti in compagnia dell'artista JR; un altro ancora ha sborsato 42mila euro per assistere ad un concerto privato nella Sala delle Cariatidi: sono questi alcuni degli eventi esclusivi che il Louvre per la prima volta nella sua storia ha messo all'asta con l'operazione "Bid for the Louvre", una vendita online organizzata dalle case d'aste Christie's e Drouot, terminata oggi.

Complessivamente l'asta online ha incassato 2,3 milioni di d'euro. Il ricavato sarà interamente destinato al finanziamento di nuovi progetti educativi del museo di Parigi. E servirà anche per realizzare il 'Louvre Museum Studio', un nuovo spazio dedicato alla formazione artistica e culturale che aprirà nell'autunno del 2021.

Un acquirente è stato persino sedotto dalla proposta di visitare il Louvre da solo in compagnia del suo presidente Jean-Luc Martinez (uno sfizio che è costato 38.000 euro).

20.000 utenti provenienti da 24 Paesi del mondo hanno consultato il sito di Christie's e nelle ultime ore prima della scadenza si sono registrate numerose ed accese gare al rialzo, visto che molti lotti offerti hanno avuto stime di partenza che oscillavano fra 3 mila e 10 mila euro.