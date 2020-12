Recovery: Conte, sarà parlamentarizzato, voto finale a Camere**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Il piano di resilienza per accedere ai fondi del Recovery Fund "sarà affidata a un procedimento che ci consentirà di parlamentarizzarlo, con aggiornamento step by step e approvazione finale dal Parlamento. Di più: questo piano deve essere fatto proprio da tutta la comunità nazionale, non appena avremo fatto un passaggio in Consiglio dei ministri partirà un'interlocuzione con tutte le parti sociali per l'elaborazione finale".

Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.