Recovery: Zingaretti, 'doveroso coinvolgere il Paese e ascoltare'**

Roma, 15 dic (Adnkronos) – "E' un dovere della classe dirigente non seguire una strada ma sceglierne una, costruire un percorso. E' importante coinvolgere il sistema Paese, ascoltare le testimonianze e metterle in una visione per una nuova strada". Lo ha detto Nicola Zingaretti al seminario on line del Pd parlando del Recovery fund.