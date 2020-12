Coronavirus: colloquio Fedriga-Speranza, 'se zona rossa deroga per familiari a Natale'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Al termine del colloquio tra il ministro Roberto Speranza e il governatore Massimiliano Fedriga, la Lega ha espresso contrarietà all’ipotesi di una chiusura per il prossimo fine settimana (19-20 dicembre) e ha chiesto, se il governo decidesse di chiudere dal 24 dicembre, una deroga per familiari per poter trascorrere il giorno di Natale insieme, con numeri limitati e prudenza come in tutti gli altri Paesi europei.

Ha inoltre chiesto ristori totali per le categorie colpite. Si apprende da fonti della Lega.