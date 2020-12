Coronavirus: Faraone, 'nuove misure solo su base scientifica'

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Non bisogna sbandare al primo elemento di novità, non si può cambiare regole alla prima foto di assembramenti. Abbiamo detto ai ristoratori che potevano essere aperti a Natale e Capodanno: ora non gli possiamo dire che staranno chiusi".

Lo ha detto Davide Faraone a Agorà.

"Abbiamo chiesto la convocazione del Cts per verificare i dati. Aspettiamo le evidenze scientifiche: se dai dati emergesse un aumento dell’indice Rt agiremo di conseguenza, purché i ristori siano immediati -ha aggiunto il capogruppo di Iv al Senato-. Abbiamo presentato una mozione come Italia Viva che dice una cosa molto semplice: sulle misure del Natale gli unici riferimenti devono essere i dati scientifici che cambiano i colori delle regioni, non l’emotività.

E bisogna prendere il Mes: perché non si può piangere le vittime del Covid e chiamare eroi i medici e poi investire in sanità solo 9 miliardi: ci vuole coerenza".