Coronavirus Lombardia, 2.404 contagi e 114 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 2.404 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 114 morti. Dall'inizio della pandemia nella Regione il totale dei decessi tocca il numero di 23.991. I tamponi effettuati sono stati 27.676 (per un totale di 4.477.309), mentre i nuovi positivi sono 2.404 (di cui 133 'debolmente positivi') con un rapporto positivi/tamponi pari all'8,6%.

I pazienti guariti/dimessi sono, invece, 347.130 (+4.721), di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 656 (-29) e i ricoverati non in terapia intensiva calano a 4.996 (-57). A Milano e provincia sono stati registrati 594 nuovi casi, +243 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 97 nuovi casi, a Brescia 89, a Como 447, a Cremona 48, a Lecco 14, a Lodi 43, a Mantova 112, nella provincia di Monza e Brianza 72, a Pavia 121, a Sondrio 68 e a Varese 632.