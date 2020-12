Coronavirus: niente vertice stasera, rinviata Conte-capidelegazione

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Non si terrà una nuova riunione del premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza in serata, come era stato ventilato nelle scorse ore. L'incontro sulle misure per il Natale è quindi rinviato. Era attesa Teresa Bellanova per un nuovo 'round' ma Iv ha fatto sapere che il prossimo appuntamento in agenda della ministra è l'incontro di domani mattina alle 9 con il premier e la delegazione di Italia Viva nell'ambito del confronto avviato con le forze di maggioranza da parte del presidente del Consiglio.