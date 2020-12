Coronavirus: verso spostamenti liberi weekend 19-20, no stretta governo/Rpt

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Nessuna stretta nel weekend alle porte, quello del **19 e 20** dicembre. Ci si potrà spostare da zona gialla a zona gialla – quasi tutta Italia – come è stato consentito finora, mentre l'arrivo o la partenza da aree arancioni o rosse sarà possibile per i soli residenti.

Il governo, al tavolo per decidere una nuova stretta in vista delle festività, sarebbe orientato a non limitare gli spostamenti nelle prossime ore per evitare i 'grandi esodi' delle feste, come lamentato da alcuni governatori che chiedevano un giro di vite. "Il problema non sono gli spostamenti – spiega all'Adnkronos un'autorevole fonte di governo – il problema sono i cenoni e i veglioni, è lì che si rischia davvero".