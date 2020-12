Covid: Conte, 'mi preoccupa letalità in Italia, conta anche età media'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il più alto rapporto tra contagiati e morti in Italia? "E' un aspetto che mi preoccupa, abbiamo consultato tanti esperti, scienziati, medici. Le risposte sono varie, abbiamo anche una soglia anagrafica molto in là, avendo tanti anziani colpiti sono anche più a rischio.

Ci sono tanti fattori ed è difficile individuare le ragioni, noi lavoriamo per ridurla. Quando si parla di numeri di decessi si sta parlando di morti, bisogna portare rispetto e bisogna dare il massimo per evitare che i numeri possano salire ma portarli sempre più in basso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25.