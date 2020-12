Covid Lombardia, 2.994 contagi e 106 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 2.994 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 106 morti. I tamponi effettuati sono stati 37.605 con un rapporto fra tamponi eseguiti e nuovi positivi del 7,9%.

Da inizio pandemia sono morte 24.097 persone. Sono 4.946 le persone positive ricoverate, numero in calo di 50 unità rispetto a ieri. Nei reparti di terapia intensiva 629 persone, 27 in meno di ieri. I guariti dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 9.045. Sono 737 i nuovi contagi, registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 293 a Milano città. A Bergamo i nuovi positivi sono 122, a Brescia 375, a Como 187, a Cremona 60, a Lecco 113, a Lodi 98, a Mantova 151, a Monza e Brianza 545, a Pavia 230, a Sondrio 60 e a Varese 228.