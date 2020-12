Gb: inquinamento sancito come causa morte bambina

Londra, 16 dic. (Adnkronos) – L'inquinamento è stato sancito come causa della morte di una bambina di nove anni. Il medico legale britannico Philip Barlow, coroner a Londra, ha stabilito che la morte, avvenuta nel febbraio del 2013, di Ella Kissi-Debrah è da attribuire a insufficienza respiratoria acuta, asma e grave ed esposizione all'inquinamento, in particolare al biossido di azoto e polveri sottili, emesse principalmente dagli autoveicoli, superiori alle soglie prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha definito le conclusioni del coroner come "un punto di riferimento" definendo l'inquinamento "una crisi della salute pubblica". "Dobbiamo promuovere politiche coraggiose come l'estenzione della zona a emissioni ultra basse in tutto il centro della città", ha aggiunto.