Governo: Conte, 'domani con Iv vedremo se condizioni per andare avanti'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Iv è un compagno di viaggio, in questo momento sta sollevando problemi e petizione politiche, domani ci confronteremo. E' importantissimo ritrovare coesione, condivisione di obiettivi e chiarezza di intenti, sono talmente tante le sfide che ci attendono che è necessaria piena condivisione".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25.

"Dobbiamo tutti assumerci delle responsabilità, Iv è una componente essenziale di questo progetto politico. Dobbiamo dirci le cose che non vanno e affrontarle nel merito, non parlarne in tv. Domani ci incontreremo e vedremo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti" ma "sarebbe irresponsabile fermarsi per un mancato chiarimento interno".