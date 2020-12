Governo: Conte, 'una crisi ora non farebbe bene a Paese'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Una crisi credo che non farebbe bene non solo al Paese ma a tutto l'elettorato di M5s, del Pd e di Iv, che crede in un percorso comune. Quando si costruisce bisogna avere molta pazienza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad 'Accordi e Disaccordi' in onda stasera su Canale Nove.

"Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza, ciascuna forza politica ha la massima dignità. Se non ci fosse questo sostegno, è inutile sottolineare quali sarebbero le conseguenze", ha aggiunto il premier.