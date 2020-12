Lombardia: via libera al bilancio di previsione consiglio 2021-2023

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Il consiglio regionale della Lombardia ha dato il suo via libera al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio regionale. Il documento (relatrice la Vice Presidente leghista del Consiglio regionale Francesca Brianza), ricalca gli schemi relativi agli esercizi finanziari precedenti.

Continua infatti da parte del Consiglio regionale l’impegno a sostenere le numerose iniziative che annualmente vengono promosse dagli Enti locali e dall’associazionismo lombardo.

Con l’auspicio, ha fatto presente la vice presidente Brianza, "che a partire dal 2021 si possa tornare a svolgere anche eventi in presenza, si vanno a stanziare 150.000 euro per i patrocini a soggetti pubblici e 350.000 euro per i patrocini a istituzioni private". Sono previsti per il 2021 stanziamenti anche per eventi, convegni, seminari e concorsi che si svolgeranno direttamente a Palazzo Pirelli, di iniziativa del Consiglio regionale o degli organi regionali di garanzia.