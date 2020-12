Manovra: Fratoianni-Orfini, 'ripresenteremo emendamento patrimoniale al Senato'

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Prendiamo atto della scelta dei membri della commissione bilancio di Montecitorio di ritirare il nostro emendamento dopo il parere negativo di governo e relatori anche per non precludere ulteriori passaggi d’aula. Ovviamente ripresenteremo l'emendamento in aula e poi al Senato".

Lo dicono Nicola Fratoianni e Matteo Orfini.

“In questi giorni molti, anche nella maggioranza -proseguono i due parlamentari-, hanno aperto all'idea di una patrimoniale, pur criticando la nostra proposta. Siamo ovviamente disponibili a riformularlo insieme in modo da trovare un testo condiviso, ma invitiamo tutte le forze di maggioranza a trovare il coraggio di fare una scelta giusta".

"E chiediamo al governo di riflettere sul proprio parere contrario -concludono Fratoianni e Orfini- ancor più in questa fase drammatica c'è bisogno di dare alle nostre azioni il segno della giustizia sociale e dell'uguaglianza".