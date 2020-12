Recovery: Fiano, 'da Lega schiaffo a italiani, voltano spalle a loro paese'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "La Lega nei fatti è l’avversario degli italiani che abbiamo in casa, un vero pericolo per tutti noi. Incurante delle sofferenze del Paese i leghisti sono stati gli unici eurodeputati italiani ad astenersi sul bilancio pluriennale europeo, ovvero sulla garanzia del Recovery Plan.

Sono rimasti al fianco di Orban e hanno voltato le spalle all'Italia e agli italiani. Salvini è come sempre contro l’interesse nazionale. D'altra parte sono schierati con quelli che dicono no al Recovery. La Lega si conferma il partito anti-italiano e con questi schiaffo ai nostri cittadini perde ogni tipo di credibilità". Così in una nota Emanuele Fiano responsabile Esteri nella segreteria del Pd.