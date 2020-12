Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Le risorse del recovery e quindi il futuro paese devono essere partecipate nel corso di interlocuzioni con le parti. Finora non c'è stato un confronto. E' un grande errore. Serve un confronto con le parti per discutere del futuro del paese e di come far ripartire il paese".

Ad affermarlo è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan nel corso del Tg2 Post.