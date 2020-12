Tv: dalla demografia al clima, Piero Angela prepara i giovani al futuro (2)

(Adnkronos) – “Però, come mai non si spiega mai quello che sta succedendo nel mondo?”, si è chiesto Piero Angela che si è anche soffermato sull’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia. “I giovani – ha chiarito – con l’arrivo del Covid si sono trovati per la prima volta davanti a una situazione simile a quella della guerra e hanno capito che stanno vivendo un secolo diverso da quello che hanno conosciuto prima”.

Per questo motivo, “è importante essere informati e motivati”.

“Penso che ‘Prepararsi al futuro’ – ha scandito Giovanni Parapini, direttore di Rai per il Sociale – ci rappresenti totalmente, è come un vestito sartoriale perché inaugura un dialogo aperto e trasparente tra il sapere e il desiderio di conoscere di più le grandi questioni che il mondo sta vivendo in questo periodo. Cuce un racconto tessuto intorno all’idea del futuro inteso come visione e quindi per i più giovani come aspirazione. Una delle nostre missioni, come Direzione, è quella di ricordare, testimoniare e potenziare l’imponente sforzo che ogni giorno il gruppo Rai mette in campo sui temi del sociale e della sostenibilità”.