Usa: Pompeo in quarantena dopo contatto con un positivo al Covid

Washington, 16 dic. (Adnkronos) – Mike Pompeo si è messo in quarantena perché è stato in contatto con una persona in seguito risultata positiva al Covid. Lo ha reso noto oggi il dipartimento di Stato precisando che il segretario di Stato è risultato negativo ad un primo test ma farà la quarantena "come previsto dalle linee guida dei Cdc".

Il portavoce non ha specificato chi sia la persona positiva al virus con cui Pompeo ha avuto contatti. Nei giorni scorsi, il segretario di Stato era stato criticato per aver organizzato, insieme alla moglie Susan, una festa di Natale al dipartimento di Stato a cui erano state invitate, aveva rivelato nei giorni scorsi il Washington Post, fino a 900 persone.

Alla fine però, rivela oggi il Daily, alla festa riservata alle famiglie dei diplomatici americani all'estero che si è svolta ieri, hanno partecipato meno di 70 persone.