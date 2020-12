Governo, Conte-Renzi: via al vertice

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – E' arrivata alla spicciolata la delegazione di Iv a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Il primo, proveniente dalla Camera, è stato Ettore Rosato seguito a breve dalle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e dalla capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi, tutte in gruppo.

Il capogruppo al Senato Davide Faraone è entrato dall'ingresso posteriore, con il leader Matteo Renzi.

Non è escluso che il premier Giuseppe Conte si aggiorni con i capi delegazione delle forze di maggioranza sulla stretta per le festività natalizie in una riunione che potrebbe tenersi già in serata. La convocazione da Palazzo Chigi non è ancora partita, prima, viene spiegato, si attende l'esito del confronto con Italia Viva. Ma non si esclude un nuovo vertice già in serata, "è ancora presto per dirlo", spiega una fonte di governo.