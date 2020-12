Governo: Zingaretti pubblica proposte Pd a Conte, 'idee per cambiare Paese'

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Parte la campagna per promuovere idee e la prima serie di proposte che il Partito Democratico ha presentato in queste settimane come contributo al programma di governo". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, che pubblica una serie di slide con le proposte del Pd per il governo divise per settore.

"Politiche attive per il lavoro, fisco più equo, sostegno alle imprese, parità salariale uomo donna, sostenibilità ambientale, salute, scuola, welfare -spiega il leader del Pd-. Sono alcuni pilastri e scelte che devono ora caratterizzare l’azione del Governo nei prossimi mesi. Abbiamo proposto questo agli alleati e al Presidente Conte e questa è l’agenda che stiamo promuovendo in tutto il Paese. #governarepercambiare", conclude Zingaretti.