Libia: armatore, 'polemiche? non è questo il momento, grazie al governo'

Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) – "Non è questo il momento di fare polemiche. Non mi interessa. Noi ringraziamo tutte le forze dell'opposizione, il centrodestra perché ci sono stati vicini. Ma non voglio fare polemica. Il Governo ha lavorato sottotraccia".

Lo ha detto all''Adnkronos Marco Marrone, armatore di uno dei due pescherecci. "Anche se sono passati tanti giorni, la vittoria va riconosciuta. Ringraziamo il governo perché oggi ci hanno regalato il Natale", dice Marrone.