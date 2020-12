Scuola: Prefettura Lodi si organizza, doppio turno ingresso e potenziamento tpl

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – La Prefettura di Lodi si organizza al tavolo 'Scuola-Trasporti' per consentire il rientro a scuola degli studenti della provincia da gennaio. Nella riunione di oggi con i dirigenti scolastici e responsabili delle agenzie per il trasporto stato definito un piano che prevede un doppio turno di ingresso con scaglionamento di 90 minuti tra i due ingressi e un potenziamento dei mezzi pubblici.

Sono escluse le lezioni pomeridiane, ma sarà garantita la ripresa scolastica in presenza di almeno il 75% della popolazione di studenti. A fine gennaio, spiega la prefettura, è prevista una "verifica" sull'attuazione del piano, in modo da modularlo in base alle esigenze.