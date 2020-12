Coronavirus: Conte, 'forte preoccupazione per impennata in periodo natalizio'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – C'è una "forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio, il Cts, nei giorni scorsi, ha espresso in un verbale forte preoccupazione per assembramenti legati alla diffusa voglia, anche comprensibile, di socialità.

Dobbiamo quindi intervenire, e non è una decisione facile ma sofferta, per rafforzare il sistema di misure e cautelarci meglio, anche in vista della ripresa delle attività a gennaio". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.