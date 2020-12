Coronavirus: Conte, 'in dl ristori gennaio interventi su altri operatori'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Con nuovo decreto ristori a gennaio provvederemo a compensare le perdite per altri operatori su cui non possiamo intervenire subito". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo aver annunciato subito 645mln per ristoranti e bar che subiranno perdite nel periodo natalizio.