Coronavirus: in Lombardia 602 pazienti in terapia intensiva (-9)

Milano, 18 dic. (Adnkronos) – Continuano a diminuire, ma in modo lento, i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, che sono oggi 602, nove in meno di ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid19 sono 4.656, in tutto 137 in meno.

I guariti e i dimessi in un giorno sono 2.515.