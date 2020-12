Coronavirus: vertice Conte-capidelegazione sospeso, riprende alle 13

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – La riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sulle misure di Natale è stata momentaneamente sospesa, riprenderà alle 13.

Il presidente del Consiglio a breve interverrà in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l’Italia'.