Lombardia: 55 sindaci del Milanese a Fontana, 'no trasparenza su risorse piano Marshall'

Milano, 18 dic. (Adnkronos) – Non c'è trasparenza sui criteri di assegnazione delle risorse del piano Marshall della Regione Lombardia agli enti locali. Lo sostengono cinquantacinque sindaci del centrosinistra di Milano Metropolitana, che hanno scritto una lettera al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per denunciare la mancanza di una "valutazione oggettiva sui progetti finanziati" per destinare risorse economiche ai Comuni.

Il documento dei primi cittadini arriva all'indomani dell'approvazione del bilancio regionale e del voto di ordini del giorno per finanziare anche interventi di manutenzione straordinaria di edifici pubblici e parchi o la realizzazione di piste ciclabili e rotatorie, mentre manca – come fanno notare i Sindaci, il finanziamento a progetti strategici segnalati dai singoli territori.

“Non è accettabile – si legge nella lettera – vedere destinare risorse a territori senza alcun criterio oggettivo e sulla base della vicinanza territoriale di uno o più consiglieri regionali. C'è il forte rischio che i cittadini lombardi di comuni che non hanno ricevuto questi finanziamenti si sentano cittadini di serie B ed è un rischio che vogliamo scongiurare”. Per questa ragione i Sindaci fanno appello al governatore, chiedendo di non approvare delibere di giunta che destinino risorse ad interventi esclusivamente locali e solo ad alcuni comuni, senza alcun criterio oggettivo, ma di destinare quelle risorse economiche sulla base di criteri di trasparenza, come ad esempio il numero di abitanti, o attraverso bandi pubblici.